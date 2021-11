Peter Gillis haalde het nieuws met schimmel in zijn vakantieparken, nu wil hij baron worden in ons land: “Dat hoort toch bij een kasteel?”

Met klachten over zijn vakantieparken in ­Limburg, zo haalde de Nederlandse multimiljonair Peter Gillis (59) vorige maand nog de krant. Maar nu heeft hij beter nieuws: de vakantieparkmagnaat heeft een kasteel gekocht in Achel en brengt vandaag een boek uit. Over hoe hij het ­zover schopte, over de “goeie klootzak” die hij is en over zijn volgende ambitie: een ­baronstitel in ons land. “Dat hoort toch bij een kasteel?”