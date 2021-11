Voor het eerst is een getuigenis van een terreurgevangene over diens behandeling in ­geheime CIA-cellen naar buiten gekomen. Een schandvlek op het morele blazoen van de VS, noemen zelfs militaire officieren de praktijken die Majid Khan (41) beschreef. De ‘ondervragingstechnieken’ gingen van naakt omhoog gehangen worden tot seksueel misbruik.