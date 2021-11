“Ondanks haar eigen tegenslagen hielp zij anderen”: Marleen Boonen, moeder van betreurde Clubspeler François Sterchele, overleden aan corona

Haar zoon, de geliefde Club Bruggespits François Sterchele, werd haar dertien jaar geleden door een tragisch ongeval ontnomen. Maar de Luikse Marleen Boonen (57) probeerde sindsdien de naam van haar eigen kind in leven te houden door zich in te spannen voor de meest kwetsbare kinderen in deze maatschappij. Ondanks haar wankele gezondheid had ze net nog een hulpcentrum opgericht voor de slachtoffers van de overstromingen. Het verdriet en de pijn kregen haar nooit klein, het coronavirus jammer genoeg wel.