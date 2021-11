Dertien speeldagen heeft Beerschot erop moeten wachten, maar zaterdag mocht het tegen Seraing eindelijk zijn eerste driepunter vieren. De weg naar het behoud is nog lang, maar de achtervolging op Cercle en Seraing is ingezet. De Mannekes hebben deze troeven in handen, het is aan coach Javier Torrente en zijn spelers om die uit te spelen.