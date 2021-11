Sleutelspelers Noa Lang en João Klauss missen Club-Standard

Zowel Club Brugge als Standard mist zondag een sleutelspeler in de (semi-)topper op Jan Breydel. Noa Lang en João Klauss slikten afgelopen weekend een vijfde gele kaart en zijn geschorst.

Na afloop sprak Club-coach Philippe Clement zijn Nederlandse smaakmaker troostende woorden toe. "Noa was heel teleurgesteld", zei Clement. "Hij wil elke wedstrijd spelen, zeker de toppers. Het was ook een vreemd gegeven dat er in de eerste helft geen gele kaarten vielen terwijl er hadden kunnen vallen en dat er in de tweede helft plots veel gele kaarten waren. Ook daarom was Noa ontgoocheld."