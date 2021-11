Queen Elizabeth spreekt wereldleiders via videoboodschap toe op klimaattop: “Tijd om tot actie over te gaan”

De Britse koningin Elizabeth (95) trok niet naar Glasgow door haar moeilijke gezondheidssituatie, maar liet wel een videoboodschap afspelen. Daarin roept ze alle politici op de klimaattop op om de politieke te overstijgen en tot actie over te gaan. “De geschiedenis heeft ons geleerd dat wanneer landen samenwerken voor een gezamenlijk doel er altijd plaats is voor hoop.”

De Britse koningin hoopt dat de internationale klimaatconferentie een belangrijk moment zal blijken te zijn in de geschiedenis. “De komende dagen heeft de wereld de kans om een veiligere en stabielere toekomst te creëren voor onze mensen en de planeet waarvan wij afhankelijk zijn”, aldus de queen.

De 95-jarige koningin was graag persoonlijk aanwezig geweest in Glasgow, maar moest de reis om medische redenen afzeggen. Daarom stuurde ze een videoboodschap. Daarin bracht ze ook hulde aan haar echtgenoot prins Philip, die in april overleed en een gepassioneerde klimaatactivist was. Ook de troonopvolger, prins Charles, staat bekend voor zijn inzet voor het klimaat. Hij was maandag wel aanwezig in Glasgow bij de start van de top.

Tot actie overgaan

De koningin spoorde de wereldleiders aan “waar staatsmanschap” te tonen door hun beloften na te komen. Ze moeten de gevolgen van klimaatverandering aanpakken en erkennen dat het nu geen tijd meer is voor woorden, maar voor daden.

Ze zei nog te hopen dat de conferentie “een van die zeldzame gelegenheden zal zijn waarop iedereen de kans krijgt boven de politiek van het moment uit te stijgen en echt politiek verstand te tonen”. “Velen hopen dat de erfenis van deze top - geschreven in de geschiedenisboeken die nog gedrukt moeten worden - u zal beschrijven als de leiders die de kans niet voorbij hebben laten gaan, en die gehoor hebben gegeven aan de oproep van toekomstige generaties”, aldus de queen nog.

“Niemand van ons zal eeuwig leven”, verklaarde ze, maar deze strijd tegen de opwarming van de aarde is niet “voor onszelf, maar voor onze kinderen, de kinderen van onze kinderen en degenen die in hun voetsporen zullen treden”.