Zondag vierden ze nog samen dat het werk op het veld gedaan was, maandagmorgen belandden Mark Luycx (38) en zijn goede vriend Jelle De Troy (26) met hun auto in de Dender. De twee harde werkers én levensgenieters werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht, maar stierven in de loop van de voormiddag.