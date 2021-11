Politie vindt ondergedoken roofovervallers op zolderkamertje café

Een man en een vrouw, verdacht van een gewelddadige homejacking in Steenokkerzeel, werden gisterochtend honderd kilometer verderop gevat. Ze zaten verstopt op de zolder van een café. De politie is ook een derde kompaan op het spoor.

De federale gerechtelijke politie arresteerde maandag in alle vroegte een man en vrouw die verdacht worden van een gewelddadige roofoverval in Steenokkerzeel. De speurders stormden zwaarbewapend café ’t Smidje in Munsterbilzen binnen. Het koppel verschool zich al sinds zaterdag op een kleine zolderkamer boven de horecazaak. De cafébazin hadden ze wijsgemaakt dat hun huis verzegeld was en ze daarom nergens heen konden. “Ze waren vriendelijk. Ze hebben nog voor me gekookt en hebben de hele avond hier gezeten. Rond 21 uur zijn ze gaan slapen”, aldus de cafébazin.

Even later stond de politie aan de deur. “Ze toonden me de foto’s van mijn logés.” Daarop moesten uitbaatster en stamgasten naar buiten. Even later werden de twee van hun kamer gehaald en gearresteerd.

Het duo wordt verdacht van een homejacking zaterdagochtend rond twee uur in het Brabantse Steenokkerzeel. Daarbij zouden twee bewoners gewond zijn geraakt. Het is niet geweten of de overvallers buit hebben gemaakt. Het parket van Halle-Vilvoorde wil voorlopig niets kwijt over de zaak. Een derde verdachte zou ook een tijdlang in het café gezeten hebben, maar is vertrokken voor de politie-inval.(ppn, gw, cds)