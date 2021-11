Arthur Theate houdt netten schoon met Bologna en wint van rode lantaarn Cagliari, ook invaller Dendoncker wint

Bologna heeft maandagavond op de elfde speeldag in de Serie A geen fout gemaakt tegen hekkensluiter Cagliari. Het won met 2-0, maar de tweede treffer viel evenwel pas in de slotseconden. Ook Wolverhampton won zijn wedstrijd met 2-1 van Everton, Dendoncker viel in in de 90ste minuut toen de 2-1 al op het bord stond.

Halverwege was er nog niet gescoord in het Stadio Renato Dall’Ara. Daar bracht Lorenzo De Silvestri (50.) snel na rust verandering in namens de thuisploeg. Het bleef bij die enige goal in een relatief gesloten partij, tot ook Marko Arnautovic (90.+7) zijn duit nog in het zakje deed. Arthur Theate speelde de volledige wedstrijd mee in het winnende kamp, de bezoekers eindigden met 10.

Bologna schuift op naar de elfde plaats met 15 op 33, Cagliari sluit de rij met zes punten.

Ook Wolverhampton won zijn wedstrijd. Op het kwartier zag Hee-Chan Hwang nog een doelpunt afgekeurd worden, maar dat was slechts uitstel van executie. Max Kilman (28.) en Raul Jimenez (32.) zorgden voor een comfortabele dubbele voorsprong halfweg. Na rust prikte Everton tegen via Alex Iwobi (66.), maar dat volstond niet om iets te mee te nemen naar Goodison Park. Leander Dendoncker viel in het winnende kamp in de slotminuut in.

Wolverhampton rukt, na een reeks van vijf zeges en een draw, op naar de zevende plaats met 16 op 30. Everton zakt na een povere 0 op 9 weg naar de tiende positie met 14 punten.