Schokkende beelden uit Argentinië: trainer wordt neergeschoten, spelers rennen massaal naar binnen

In de Argentijnse derde klasse is een trainer gewond geraakt nadat hij werd neergeschoten in de schouder. Na een behandeling in de catacomben moest de Argentijnse coach genaamd Mauricio Romero met de ambulance naar het ziekenhuis worden gevoerd.

Een kwartier voor tijd braken in de tribunes al vechtpartijen uit, waardoor de scheidsrechter de wedstrijd stil legde. Kort daarna werden er van buiten het stadion schoten afgevoerd, waarvan één dus de schouder van Mauricio Romero raakte.

Nadien vluchtten spelers, scheidsrechters en andere clubleden massaal naar binnen om bescherming te zoeken. De rust keerde pas terug wanneer zwaarbewapende politieagenten aan het stadion toekwamen.

Goed nieuws: de Argentijnse coach is buiten levensgevaar. De club van het slachtoffer reageerde intussen ook op sociale media: “We zijn ons ervan bewust dat we iets barbaars hebben meegemaakt. Iets dat moeilijk te begrijpen en uit te leggen is. De leiders van het Argentijnse voetbal moeten nu echt met maatregelen komen waardoor wij weer in onze sport gaan geloven. Dit is een nieuwe waarschuwing, laten we een tragedie voorkomen.”