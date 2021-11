Facebook elimineert “trollenfabriek” die verkiezingen Nicaragua probeert te beïnvloeden

Meta, het moederbedrijf van Facebook, heeft maandag aangekondigd dat het zo’n 1.000 Facebook- en Instagramaccounts heeft ontdekt en verwijderd die werden beheerd door een “trollenfabriek” van de Nicaraguaanse regering. Bedoeling van die accounts was om het publieke debat te manipuleren. Over een week vinden presidentsverkiezingen in het land plaats.

“Het was echt een operatie van de regering van Nicaragua. De trollenfabriek bestond uit verschillende groepen, die werden gerund door meerdere overheidsinstanties”, aldus het hoofd van Meta’s beveiliging tegen beïnvloedingsoperaties.

De zogenaamde “trollenfabriek” was actief sinds 2018, toen een hardhandig optreden tegen demonstranten die het ontslag van president Daniel Ortega eisten aan minstens 300 mensen het leven kostte.

President Ortega stelt zich intussen opnieuw kandidaat voor een vierde ambtstermijn. Zeven van zijn potentiële tegenstanders zijn sinds juni gearresteerd.

Overspoeld met propaganda

In totaal werden in oktober 937 Facebookaccounts, 363 Instagramaccounts, 140 Facebookpagina’s en 24 groepen verwijderd. Al de accounts en pagina’s werden beheerd door de Nicaraguaanse regering of door de partij FSLN, die al sinds 2007 aan de macht is.

Volgens Meta overspoelden de trollen de sociale media met pro-regeringsberichten en inhoud die anti-oppositie was.