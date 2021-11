Brussel haalt vaccinatiedoelstelling van oktober niet

“We blijven percentages winnen, met name door de vaccinatiebus te verplaatsen naar wijken waar we nog niet waren geweest”, zegt het hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie. — © BELGA

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er niet in geslaagd de doelstelling te halen om tegen eind oktober 65 procent van de bevolking in te enten tegen het coronavirus. Dat schrijft L’Echo dinsdag.

In Brussel loopt de vaccinatiecampagne nog steeds achter op de andere gewesten. Het aantal gevaccineerden is intussen opgelopen tot 57 procent, terwijl Wallonië de grens van 70 procent heeft overschreden, Vlaanderen die van 80 procent. In de komende dagen zou in Brussel de kaap van 58 procent gerond moet worden, aangezien elke week ongeveer 1 procent wordt gewonnen.

Vanaf nu wordt in Brussel niet meer gesproken over een doelstelling. “Wat zal het plafond zijn in Brussel? Daar kan ik niet op antwoorden”, aldus Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie. “We blijven percentages winnen, met name door de vaccinatiebus te verplaatsen naar wijken waar we nog niet waren geweest.”

Voorlopig blijft de campagnestrategie dan ook ongewijzigd. “We richten ons op bepaalde plaatsen en sturen daar eerst preventieagenten heen om met de bevolking te praten. Wij zijn ook bezig met het opzetten van contactpunten voor de ouderen. Zolang de aantallen stijgen, gaan we door met deze methode”, vervolgt Neven.