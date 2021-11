Chinese inwoners gevraagd om voedselvoorraad aan te leggen

In een mededeling die maandagavond op de website van het ministerie van Handel is geplaatst, worden “huishoudens dringend verzocht een voorraad aan te leggen van een bepaalde hoeveelheid levensmiddelen om in dagelijkse behoeften en noodgevallen te voorzien”. In het bericht wordt niet aangegeven wat de reden voor de oproep is en of het land door een voedseltekort wordt bedreigd.

Het ministerie roept ook de verschillende lokale overheden op om de landbouwproductie en de aanvoerstromen te vergemakkelijken, toezicht te houden op de vlees- en groentevoorraden en de prijsstabiliteit te handhaven.

Winterspelen

Op het hoogtepunt van de uitbraak van Covid-19 in China begin 2020 raakten de toeleveringsketens verstoord omdat verschillende delen van het land in quarantaine geplaatst werden en heel wat wegen werden afgesloten.

In de aanloop naar de Olympische Winterspelen in Peking in februari vreest de regering voor een nieuwe uitbraak en werden drastische maatregelen genomen na sporadische uitbraken van Covid-19 in het noorden van het land. Ten minste 6 miljoen mensen zitten in lockdown, vooral in de grote stad Lanzhou. Het aantal gevallen blijft echter zeer laag in vergelijking met de rest van de wereld. In de afgelopen 24 uur werden slechts 71 nieuwe gevallen van besmetting gemeld.

China is ’s werelds grootste importeur van voedsel, maar het land is ook kwetsbaar voor diplomatieke spanningen, zoals die met zijn belangrijkste leveranciers zoals de VS, Canada en Australië. Vorige maand stegen de prijzen van 28 voedingsmiddelen met 16 procent ten opzichte van de vorige maand, meldden Chinese media maandag.