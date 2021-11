Het kabinet van minister Lydia Peeters maakt zich sterk dat een snelle omwenteling mogelijk is: “De volgende jaren wordt nog stevig geïnvesteerd in laadpalen.” — © Sandra Van Watermeulen/id

Wordt Vlaanderen een voorloper in de elektrificatie van het wagenpark? Het voorstel om al in 2027 alleen nog groene wagens in te schrijven, ligt woensdag op de regeringstafel. En dan is er nog de slimme kilometerheffing.