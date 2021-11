Nederlandse burgemeester wil actie tegen hooliganisme: halfvolle stadions en puntenaftrek

De harde taal richting hooligans was de voorbije dagen tegen dovemansoren gericht. Na verschillende excessen en stevige woorden liep het in het afgelopen weekend toch weer fout bij meerdere duels. De spoedvergadering van Regiegroep Voetbal en Veiligheid – waarbij maandag burgemeesters, Openbaar Ministerie, politie en KNVB bijeenkwamen – kwam op het juiste moment.

Spreekkoren

Zaterdagavond werd Excelsior-FC Eindhoven stilgelegd vanwege spreekkoren en omdat er spullen op het veld werden gegooid. Een dag eerder werd de Limburgse derby tussen MVV en Roda JC gestaakt vanwege ernstige ongeregeldheden: er werd met vuurwerk gegooid en aanhangers van beide clubs gingen met elkaar én met de ME op de vuist. Zes agenten en twee stewards raakten gewond.

De wedstrijd tussen MVV en Roda ontspoorde volledig. — © ISOPIX

“De tijd van ’ja maar’ moet echt voorbij zijn”, zei Depla. “Als we dat blijven doen, verandert er nooit iets. De problemen zijn groot, komen veelvuldig voor, en zijn ernstig. Je zult maar met je zoontje voor het eerst naar een wedstrijd gaan en dan maak je dat mee…”

De opties die hij op tafel legt – al heeft de regiegroep geen beslissingsbevoegdheid – lopen uiteen van een digitale meldplicht, een vak tijdelijk leeg houden na incidenten, clubs slechts toestaan hun stadion voor de helft te vullen, en puntenaftrek bij ongeregeldheden. Wat betreft dat laatste trekt hij een parallel met de puntenaftrek van ADO Den Haag dit seizoen.

“Bij die club heeft dat te maken met financieel wanbeleid, maar ook dat was lange tijd niet denkbaar. Waarom zou je dit niet kunnen doen als een club de veiligheid niet kan garanderen in zijn stadion? Als er bij een dance-event in mijn gemeente zulke ongeregeldheden plaatsvinden, denk je dan dat ze hun vergunning behouden?”

Barrières

Ook wat betreft een digitale meldplicht wil Depla niet te veel aan barrières denken. Want feit is dat de politie capaciteit nodig heeft om die administratie – die voorkomt dat personen op wedstrijdtijden in het stadion kunnen zitten – af te handelen. “Er zijn wedstrijden geweest waar 3000 uur nodig is geweest om de raddraaiers op te sporen. Die tijd kun je ook vooraf besteden, aan die meldplicht.”

Depla zegt ’niet direct hét antwoord te hebben’. “Maar we moeten dit met z’n allen blijven aanpakken, om te voorkomen dat die gasten zich onaantastbaar blijven wanen en de dienst blijven uitmaken in de stadions. We gaan alle opties verder onderzoeken. Het is niet meer uit te leggen. We zijn het zat.”