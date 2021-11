Club Brugge stuurt zomeraanwinst weekje op vakantie om zich te herbronnen

De transfer van Owen Otasowie (20) naar Club Brugge is tot nu toe geen voltreffer gebleken. De Amerikaan is door de club voor een weekje op vakantie gestuurd om zich mentaal te herbronnen.

De landskampioen nam Otasowie in het tussenseizoen over van Wolverhampton voor vier miljoen euro. Maar de rijzige New Yorker speelde tot nu toe geen minuut in het A-elftal van de Bruggelingen en komt vooral in actie met het beloftenteam.

Met die status heeft de jonge middenvelder het schijnbaar knap lastig, een situatie die intussen al werd besproken met het bestuur van Club Brugge. Zij tonen begrip voor de mentale nood van de speler en hebben hem toestemming gegeven om een weekje terug te keren naar familie in Engeland om zich mentaal te herbronnen. Otasowie kwam in het verleden één keer uit voor het nationale elftal van de Verenigde Staten.