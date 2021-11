Tien mensen met een beperking die onder één dak samenwonen met een ‘zorgkoppel’. Dat is het concept van VillaVip. Op acht plaatsen in Vlaanderen draait die nieuwe woonvorm al op volle toeren. Maar voor het negende huis in het Oost-Vlaamse Zingem – zo goed als afgewerkt, en de kandidaat-bewoners melden zich volop aan – is de overkoepelende vzw nog druk op zoek naar een geschikt zorgkoppel.