Man die das doodknuppelde krijgt vier maanden cel en stevige boete

Een 76-jarige man uit Wellen die op 7 april betrapt werd toen hij een das met een stok bewerkte, is door de Hasseltse strafrechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier maanden met uitstel en een boete van 800 euro. Aan de natuurverenigingen die zich burgerlijke partij stelden moet hij ook een schadevergoeding van 3.625 euro betalen. Volgens de rechtbank was de das al ziek en stierf het dier niet enkel door de stokslagen van de dader.

Op 7 april fotografeerden enkele wandelaars de zeventiger toen die met een stok boven het lichaam van een das stond gebogen. Volgens de wandelaars had de zeventiger de das, die een beschermde diersoort is, neergeknuppeld. De man zelf ontkende dat. De door de wandelaar genomen foto werd verspreid via sociale media, en zorgde voor heel wat verontwaardiging.

Tijdens de behandeling van de zaak vorige maand zei de Wellenaar dat hij eerst dacht dat het om een molshoop ging. “Op het moment dat ik dichterbij kwam, zag ik dat het om een das ging. Ik nam een stok en heb het dier gestoten om te zien of het nog leefde. Het blies nog, maar was ziek.” Het openbaar ministerie hechtte geen geloof aan die verklaring, en had een celstraf van 6 maanden met uitstel en een boete van 800 euro gevorderd.

De das zelf werd nog naar het Natuurhulpcentrum overgebracht, waar hij twee dagen later overleed. Bij de autopsie werd naast de verwondingen op de rug door de slagen ook onderhuids een oedeem van zo’n 20 bij 2 centimeter vastgesteld. Volgens de rechter was dat oedeem samen met de stokslagen de doodsoorzaak van de das. Ze veroordeelde man tot vier maanden cel, een boete van 800 euro, en een schadevergoeding van 3.625 euro aan de natuurverenigingen die zich burgerlijke partij hadden gesteld.