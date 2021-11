Uit kampen geëvacueerde migranten in Calais zullen “systematisch” buiten de stad gehuisvest worden

“We gaan systematisch huisvesting aanbieden, voornamelijk in het departement Pas-de-Calais, in de regio Hauts-de-France, maar niet in Calais”, zei Leschi, topman van de Franse dienst voor immigratie en integratie (Ofii). De regering is “bang” dat daar weer een “jungle” zou ontstaan, zoals die die vijf jaar geleden ontmanteld werd.

Leschi deed de beloftes op de 23ste dag van een hongerstaking van drie activisten. Ze eisen dat gestopt wordt met het ontmantelen van migrantenkampen in de winterperiode. De beloftes zouden dinsdag geformaliseerd worden bij lokale actoren.

Om zijn beloftes te kunnen houden, zal de staat “zijn opvangnetwerk moeten uitbreiden met enkele honderdtallen plaatsen”, zei Leschi. “De staat kan niet toestaan dat bewust een clandestiene vertrekbasis georganiseerd wordt naar Engeland, terwijl mensen hun leven riskeren door het Kanaal over te steken.”

Het ministerie van Binnenlandse Zaken stuurde de algemeen directeur van de Ofii vorige week naar Calais voor een bemiddelingsopdracht. De twee hongerstakers zijn een priester en twee andere activisten.