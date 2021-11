Premier De Croo blikt vooruit op toespraak in Glasgow: “Er moet actie komen”

“De tijd van ronkende speeches hebben we gehad”, zei De Croo over zijn toespraak. “Nu moet er actie komen. Het hele opzet in Glasgow is concreet maken wat er in 2015 in Parijs is afgesproken. Ambities tegen 2050 is heel mooi, maar nú moet het concreet worden. Ik zal de beslissingen van ons land als voorbeeld geven, zoals het versneld uitfaseren van fossiele verbrandingsvoertuigen in onze bedrijfswagenparken”, stelt De Croo.

“Vooral tussen de Europese landen voel je echt een aanpak. De 27 lidstaten staan er als één blok. Ze komen met één plan waar men niet per se met een apothekersweegschaal aan het kijken is wie wat doet, maar meer kijkt naar gemeenschappelijke projecten gebaseerd op de expertise die landen hebben. Zo heeft België expertise in windmolenparken op zee.”

Realistisch?

De vraag is wel of die ambities realistisch zijn, zeker nu grote vervuilers als China, Rusland en Turkije hun kat naar Glasgow sturen. “Of we ook zonder hen nuttige akkoorden kunnen sluiten? Dat zal moeten blijken”, reageert De Croo. “Het is duidelijk dat er zeer, zeer veel werk op de plank ligt.”

En ook het schouwspel in België zelf is niet fraai, met de Vlaamse regering die last minute nog moet bepalen wat mogelijk is. Toch heeft De Croo daar naar eigen zeggen vertrouwen in. “Als ik kijk naar de beslissingen die Vlaanderen heeft genomen de voorbije maanden, heb ik weinig twijfel dat er nu geen goed pakket komt”, klonk het.