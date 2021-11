Geen Fortnite meer voor Chinese gamers

Het communistische regime in China stelt zich steeds strenger op rond concurrentie en privacy. Verschillende grote bedrijven in de digitale sector konden dat recent ondervinden, en ook de gamesector bleef niet gespaard. In China draait de sector een grote omzet, maar de games liggen wel onder vuur omdat ze verslavend zouden zijn. Zo legde het regime in augustus nog een limiet van drie uur gamen op aan min 18-jarigen.

In die context trekt de Amerikaanse uitgever van Fornite nu dus definitief de stekker uit de Chinese versie van de game. “Op 15 november, om 11 uur, zetten we de gameservers uit en zullen de spelers in China niet meer kunnen inloggen”, schrijft Epic Games zondag in een persbericht. Sinds maandag al aanvaardt Fortnite geen spelers meer in China, zegt Epic Games, dat onder meer de Chinese internetgigant Tencent als aandeelhouder heeft.

Fortnite is een van de populairste games ter wereld. Het telt meer dan 350 miljoen gebruikers. Dat zijn er meer dan het bevolkingsaantal van de Verenigde Staten. De game heeft een specifieke versie in China waarin gewelddadige, obscene en politieke gevoelige inhoud gecontroleerd wordt.