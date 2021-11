Rechtszaak tegen Jeff Hoeyberghs wegens seksisme wordt begin december behandeld

De rechtszaak tegen Jeff Hoeyberghs zal op dinsdag 7 december behandeld worden in de Gentse rechtbank. De plastisch chirurg moet zich verantwoorden voor seksisme en discriminatie na zijn uitspraken aan de UGent.

De aanleiding voor de rechtszaak tegen Hoeyberghs was een felbesproken lezing van hem in 2019. Op uitnodiging van de conservatieve Vlaamse studentenvereniging Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) gaf Hoeyberghs op 4 december 2019 een lezing aan de UGent waarin hij een reeks seksistische en denigrerende opmerkingen maakte zoals dat vrouwen “wel privileges en geld willen, maar hun benen niet meer willen opendoen”.

Beelden van de lezing werden online geplaatst en er liepen meer dan 1.500 klachten binnen bij het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen. De UGent distantieerde zich uitdrukkelijk van de uitspraken. De studentenvereniging KVHV werd een tijdlang geschorst en het bestuurscollege van de Gentse universiteit beschouwde de uitlatingen als “aanstootgevend en walgelijk”.

Het parket startte een onderzoek en in februari besliste de Gentse raadkamer dat Hoeyberghs voor een rechter moet verschijnen. In april ging de zaak starten, maar Hoeyberghs zijn advocaat Hans Rieder diende daarop een wrakingsverzoek in tegen de rechter. Het hof van beroep wees deze af en ook het cassatieberoep werd uiteindelijk afgewezen. Dinsdag werden dconclusietermijnen bepaald en op 7 december moet Hoeyberghs zich verantwoorden voor de rechter.

