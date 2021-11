Gynaecologe wijst op gevaar van corona na overlijden jonge mama en ongeboren kind: “We zien hier soms tragische verhalen”

Hasselt

In het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder is vrijdag een 28-jarige zwangere vrouw overleden. De vrouw testte een week eerder positief op het coronavirus. “Het is begrijpelijk dat vrouwen tijdens hun zwangerschap schrik hebben van vaccinaties. Maar ik kan hen maar één raad geven: laat je vaccineren. Het gevaar van Covid-19 is zoveel groter”, zegt gynaecologe Tinne Mesens.