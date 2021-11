Dashcam filmt hoe taxichauffeur (45) rake klappen krijgt van klant nadat hij weigert om zijn geld af te geven

Een taxichauffeur heeft zondag klappen gekregen nadat zijn passagier om geld vroeg en hij dat niet wou geven. De chauffeur kon alles filmen met zijn dashcam. Bovendien liet de man zijn gsm-toestel achter in de taxi. “Het komt tegenwoordig wel vaker voor dat we aangevallen worden.”

Nietsvermoedend stond Habibllah Alikheyl – sinds vijf jaar taxichauffeur in Oostende – zondag te wachten op zijn eerste klanten ter hoogte van de taxistandplaats aan het Oostendse station. Om 12.30 uur stapte een man zijn taxi die vroeg om hem naar de Vuurtorenwijk te brengen. “Onderweg gaf de man ineens een adres in Mariakerke op, waarop ik hem duidelijk maak dat dat adres zich niet in de Vuurtorenwijk bevindt. Na een telefoontje van de man naar zijn vriend, bleek het toch om het adres in Mariakerke te gaan.”

Maar ter hoogte van de zeedijk ging het mis. De passagier vroeg de taxichauffeur te stoppen. “Hij vroeg me al mijn geld. Dat weigerde ik uiteraard”, zegt Alikheyl. Daarop deelde de passagier enkele rake klappen uit in het gezicht van de chauffeur. “Ik kreeg de tijd niet om te reageren. Nadat ik enkele klappen in mijn gezicht had gekregen kon ik mijn gordel toch losmaken om uit de wagen te komen. Daarop stapte ook hij uit, waarna ik meteen terug mijn wagen ben ingesprongen om vervolgens de deuren te sluiten.”

De agressieveling wandelde daarop gewoon weg. “Ik heb meteen mijn taxi-alarm aangezet. De politie was heel snel ter plaatse, maar kon de man niet meer aantreffen. Later op de dag vond ik een gsm-toestel in de auto, en dat bleek van die bewuste passagier te zijn”.

Vaak voorkomend

In juli werd ook al een taxichauffeur de hele zomer werk onbekwaam geslagen door een agressieveling. Ook nu raakte de chauffeur gewond, al kon die zijn werk wel verder uitvoeren. Volgens Alikheyl komt het tegenwoordig vaker voor dat taxichauffeurs worden aangevallen. “Of ik bang ben? Natuurlijk. Wij zitten dikwijls alleen in de auto en kunnen ons op geen enkele wijze verweren. Geen enkele van mijn collega’s voelt zich nog veilig”, zegt de man.

Dat het vaak voorkomt dat een taxichauffeur aangevallen wordt door een klant, wordt bevestigd door de nationale groepering van taxiondernemingen GTL-Taxi. “Exacte cijfers hebben we niet, maar het komt inderdaad wel vaker voor”, zegt secretaris-generaal Pierre Steenbergen. “Vaak gaat het om klanten die beschonken zijn, maar vaak gaat het gewoon ook over geld. De klant kan de chauffeur niet betalen of wil het geld uit zijn kassa en dat zorgt dan dikwijls voor agressie ten opzichte van de chauffeur. In dit geval was de chauffeur overdonderd en kreeg hij de tijd niet om zijn gordel af te doen en te vluchten. Taxichauffeurs mogen in principe hun gordel af laten als ze klanten vervoeren.”

Digitale betaling moet helpen

Volgens Steenbergen zorgt de digitale betaling voor een evolutie. “Meer mensen gaan digitaal betalen, waardoor het voor overvallers niet meer interessant is. Ik raad iedereen aan om zo veel mogelijk digitaal te betalen. Al verandert dat natuurlijk niets aan het feit dat taxichauffeurs vaak ook slachtoffer worden van verkeersagressie.”

De taxichauffeur diende klacht in bij de politie.