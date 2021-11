Zwembad tijdelijk gesloten na mogelijke legionella-uitbraak in jacuzzi’s en douches

In Turnhout is zwembad Stadspark tijdelijk gesloten. Drie mensen die er gingen zwemmen zijn besmet met legionella. Het Agentschap Zorg en Gezondheid voert er momenteel testen uit. Hoelang het zwembad nog gesloten blijft, is nog niet bekend.

Stad Turnhout kreeg meldingen binnen van legionellabesmettingen bij drie personen die allemaal in het zwembad van Turnhout waren gaan zwemmen. Er werd beslist om het zwembad Stadspark uit voorzorg meteen te sluiten. Al is het niet helemaal zeker of de besmetting van daar afkomstig is.

Mogelijke besmetting in jacuzzi en douches

De komende dagen zullen er op verschillende plekken in het zwembad testen gebeuren. “Morgen gaan we door het hele onderhoudsproces, en daarna bekijken we wanneer het zwembad weer open kan”, zei Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid op Radio 2 Antwerpen.

Het gaat mogelijk om een besmetting in de jacuzzi’s en de douches. Je kan legionella namelijk niet krijgen door besmet water te drinken, maar door besmette waterdruppels in te ademen. “Douches en jacuzzi’s kunnen daardoor een haard zijn omdat daar waternevel hangt die je kan inademen”, voegt Moonens eraan toe. Daarom zijn ze preventief gesloten. Omdat er niet kan gedoucht worden, kan het zwembad intussen ook niet opengaan.

Grieperig

De meeste mensen worden niet erg ziek van legionella maar krijgen enkel een grieperig gevoel. Alleen voor verzwakte of oudere mensen kan legionella gevaarlijk zijn, maar er is geen reden tot paniek. “Wie recent nog is gaan zwemmen in het zwembad van Turnhout, hoeft zich geen zorgen te maken”, zei Moonens. Wanneer je je ziek voelt, kan je best naar de huisarts gaan.

Het is voorlopig nog onduidelijk wanneer het zwembad wel opnieuw open kan. Optisport, de beheerder van het zwembad, laat weten dat geen afwijkingen te zien zijn in de meest recente testresultaten.

