Dubbel goed nieuws voor Tinne Van der Straeten over gascentrales: kunnen alle kerncentrales nu dicht? En is Engie/Electrabel de grote winnaar?

Naast het positieve advies was er afgelopen weekend nog ander goed nieuws voor federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen). De gascentrales van Vilvoorde en Awirs (Flémalle) werden geselecteerd bij een subsidieveiling die de elektriciteitsbevoorrading moet verzekeren wanneer vanaf 2025 de kerncentrales in België dichtgaan. Kunnen alle kerncentrales nu dicht? Is dit dan goed nieuws? Is Engie/Electrabel de grote winnaar? Wij geven de antwoorden.