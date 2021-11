Twee Parijse spoorwegagenten schieten messentrekker neer

Twee agenten van de Franse spoorwegpolitie (Suge) hebben, in de nacht van maandag op dinsdag, een mensentrekker neergeschoten. De man bedreigde hen met een mes in het Parijse station Saint-Lazare, en riep “Allahoe akbar” (“God is de grootste”). Hij raakte ernstig gewond door de kogels. Dat melden bronnen bij de Franse politie en spoorwegen.

“Een beetje voor middernacht heeft een man een mes uit zijn tas gehaald en is hij richting de agenten van Suge gerend, terwijl hij hen bedreigde en ‘Allahoe akbar’ riep”, aldus de politiebron, die de informatie van het Franse nieuwskanaal BFM TV bevestigde. “De twee agenten hebben gebruik gemaakt van hun dienstwapen om zich te verdedigen en hem te neutraliseren. De hulpdiensten hebben de zorg voor het gewonde individu op zich genomen”, verklaarde de persdienst van de Franse spoorwegmaatschappij SNCF.

“De man is ernstig gewond”, voegde de politiebron nog toe. “De betrokkene verkeert in een levensbedreigende toestand als gevolg van de twee schoten afgevuurd door de agenten van Suge”, verduidelijkte het parket van Parijs aan het Franse persagentschap AFP. Een onderzoek is geopend voor poging tot doodslag op een persoon in een openbare functie, verheerlijking van terrorisme en gewapend geweld, aldus nog het Parijse parket. Volgens een bron dicht bij het dossier is de man niet gekend bij de inlichtingendiensten.