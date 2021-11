Man krijgt 9 maanden cel na stunt om “vriendin te imponeren”

Een 28-jarige Brusselaar heeft in de Brugse rechtbank negen maanden effectieve celstraf gekregen omdat hij met twee politiejassen aan de haal ging in een Brugs politiecommissariaat.

Op 17 januari waren Antoine V. (28) en Marusa B. (25) op daguitstap in Brussel. Met enkele glazen wijn achter de kiezen beklommen ze een stelling tegen de gevel van het politiecommissariaat in de Kartuizerinnenstraat. De twee zetten hun zinnen op twee uniformjassen die ze door een openstaand raam zagen hangen. Toen een aanwezige agent de kamer verliet, glipte Antoine V. naar binnen en graaide de jassen mee.

Een camera legde alles vast en kort na de feiten werden de twee gearresteerd op de parking van een hotel in de binnenstad. “Ze waren er met de gestolen jassen aan het paraderen en gaven zich uit voor agenten”, verduidelijkte procureur Mike Vanneste. Op de gsm van B. werd overigens een gesprek gevonden waarin hij tegenover een vriend opschepte over de feiten.

Geen kwajongensstreek

De procureur weigerde de feiten als een kwajongensstreek te aanzien. “Als zo’n uniform in de verkeerde handen valt, kan het misbruikt worden door criminelen”, stelde hij. V. kreeg in het verleden al eens 200 uur werkstraf voor afpersing. Volgens zijn advocaat kampt de Brusselaar met gedragsproblemen. “Hij heeft ADHD en is hierdoor heel impulsief”, pleitte ze. “Hij wou zijn vriendin imponeren. Ze waren van plan om die jassen terug te brengen.” Marusa B. kreeg voor haar aandeel in de diefstal zes maanden celstraf met uitstel.