Kan Club Brugge nog overwinteren in de Champions League? Gespecialiseerd databureau geeft vier procent kans, PSG en City zo goed als zeker door

Club Brugge heeft volgens de voorspellingen van sportstatistiekenbureau Gracenote nog vier procent kans om door te stoten in de Champions League. Dat is na drie groepswedstrijden een straf gegeven, want op voorhand achtte iedereen de Bruggelingen compleet kansloos in de aartsmoeilijke groep met Manchester City, Paris Saint-Germain en RB Leipzig.

Volgens Gracenote is de spanning in groep A van de Champions League ver te zoeken. Zowel Manchester City (98%) als Paris Saint-Germain (97%) zullen volgens de diepgaande berekeningen zo goed als zeker doorstoten naar de volgende ronde. In de andere groepen hoeven ook Chelsea (96%), Real Madrid (97%), Ajax (98%) en Juventus (99%) zich nog weinig zorgen te maken. Voor Liverpool en Bayern München is de kwalificatie mathematisch nog niet helemaal binnen, maar volgens Gracenote is het nu al 100 procent zeker dat de grootmachten doorstoten.

© Gracenote

Om nog te overwinteren in de Champions League zal Club Brugge een half wonder nodig hebben, terwijl concurrent Leipzig een mirakel zal nodig hebben. De Duitsers krijgen nog één procent kans om minstens tweede in de groep te worden. Leipzig haalde nog geen punten en staan troosteloos laatste in groep A. In de andere groepen hebben Besiktas en Malmö volgens het gespecialiseerde bureau geen enkele kans meer om te overwinteren.

Europa League

Een voorspelling die er voor Club Brugge dan wel weer rooskleurig uitziet, is hun kans om de derde plaats binnen te halen. Gracenote geeft Club 67 procent kans om met die derde plaats de knock-outfase van de Europa League te bereiken. Van alle ploegen in de Champions League hebben enkel Zenit Sint-Petersburg (88%) en Sporting CP (83%) nog meer kans om derde in hun groep te worden.

LEES OOK.Tijd voor ‘nieuwe namen’ bij Club Brugge: met Vormer en Van der Brempt in Manchester?

LEES OOK.Pep Guardiola maakt zich daags voor Club geen zorgen om “vermoeide” De Bruyne: “Kevin weet dat het beter moet”