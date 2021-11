Vrouw probeert te zwemmen in zee vol puimsteen: “Levensgevaarlijk”

In het Japanse Ōgimi is een dikke laag vulkanisch puimsteen aangespoeld. Het gesteente is afkomstig van een vulkaanuitbarsting die plaatsvond in augustus op zo’n 1.500 kilometer van de kuststreek. Een inwoonster van het stadje deed vrijdag een poging om erin te zwemmen, maar omdat het gesteente op sommige plekken tot een meter diep is, was dat praktisch onmogelijk en zeer gevaarlijk. (fc)