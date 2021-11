Dit waren de laatste woorden van Halyna Hutchins nadat ze werd neergeschoten door Alec Baldwin op set ‘Rust’

“Dat was niet goed. Dat was helemaal niet goed.” Dat waren de laatste woorden van de 42-jarige Halyna Hutchins nadat ze door Alec Baldwin was neergeschoten op de set van de western ‘Rust’.

“Wat is er verdomme net gebeurd?”, riep Baldwin, die helemaal in paniek was.

“Ik kan mijn benen niet voelen”, zei Hutchins tegen hoofd belichting Serge Svetnoy, die haar vasthield nadat ze achterover was gevallen. Ze praatte stil en ademde diep.

“Wat de f**k was dat? Dat brandt!”, riep regisseur Joel Souza, die ook werd geraakt door een kogel die eigenlijk niet in die revolver hoorde te zitten.

Hutchins’ laatste woorden kwamen nadat hoofdrolspeler Baldwin een Colt .45-revolver had afgevuurd die met losse flodders moest worden geladen, maar die scherpe munitie bevatte. “Dat was niet goed”, zei de geluidsman tegen Hutchins volgens The Los Angeles Times. “Nee”, antwoordde ze. “Dat was niet goed. Dat was helemaal niet goed.” Enkele uren later zou ze overlijden in het ziekenhuis.

Alec Baldwin had het pistool zoals voorzien in een script getrokken en afgevuurd. Met de gekende gevolgen. Er werd onmiddellijk om een dokter geschreeuwd. Die was snel ter plaatse, en probeerde de hevige bloeding bij Hutchins te stelpen.

“Geschokt en bedroefd”

David Halls, de assistent-regisseur van de film ‘Rust’, zei dit weekend geschokt en bedroefd te zijn door haar overlijden.

Halls is de laatste medewerker die het wapen, waarmee Baldwin het dodelijke schot loste, in handen had. In zijn verklaring zegt hij: “Halyna Hutchins was niet alleen een van de meest getalenteerde mensen met wie ik heb samengewerkt, maar ook een vriendin. Ik ben geschokt en bedroefd door haar dood.”

De ervaren assistent-regisseur kreeg het wapen van de 24-jarige filmwapensmid, Hannah Gutierrez Reed, die het had voorbereid. Hij gaf het pistool vervolgens aan Baldwin, die de 42-jarige cameravrouw er per ongeluk mee doodschoot. Halls zou hem gezegd hebben dat het wapen “koud” was, wat betekent dat er geen kogels in zitten.

Aan de politie zou Halls inmiddels toegegeven hebben dat hij het wapen niet voldoende controleerde.

Tegen Baldwin is geen aanklacht ingediend.

