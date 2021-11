Coronasymptomen? Vanaf morgen vertelt website of je een test moet laten afnemen

Je hoest, hebt keelpijn of koorts? Dan kan je vanaf morgen naar een website surfen die jou vertelt wat je precies moet doen. Dat laat de woordvoerder van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) dinsdag weten. Na het beantwoorden van een aantal vragen zal de gebruiker - als het nodig blijkt - een testcode krijgen waarmee een afspraak gemaakt kan worden bij een testcentrum, een laboratorium of bij een apotheek. Naar de huisarts bellen hoeft dus niet meer.

Hoewel de apothekers de voorbije dagen met een tekort aan testen kampten, en dit systeem ervoor zorgt dat nog meer mensen zich in de apotheken zullen laten testen, is de Belgische Pharmaceutische Bond tevreden met de komst van de nieuwe tool. “Het zal alles veel gemakkelijker maken en het zal voor een betere toevoer zorgen”, legt Koen Straetmans uit. “Wie symptomen heeft, vult de vragenlijst in en weet meteen waar hij of zij naartoe moet. Aanvankelijk is dat bij de apotheker, daar wordt dan een antigenentest afgenomen. Maar heb je al langer dan vijf dagen symptomen, dan moet je naar de huisarts en een PCR-test laten afnemen. Dit systeem zal dus veel verwarring wegwerken.”

Voor komend weekend - wanneer veel vakantiegangers terugkomen van verlof - verwacht de APB geen problemen. “De apothekers hadden het de voorbije dagen wat anders ingeschat waardoor er tekorten waren. Maar we gaan ervan uit dat er voor komend weekend extra tests zullen zijn. De bestellingen komen trouwens heel snel binnen, alleen duurde dat de afgelopen drie dagen wat langer door het verlengd weekend”, klinkt het nog.

