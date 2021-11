Zoë was de schoonzus van Kevin, de Lommelse jongen die slachtoffer was geworden van zinloos geweld. — © gvb

Lommel/Meerhout

De 32-jarige Zoë Snoeks uit Meerhout is dinsdagvoormiddag om het leven gekomen bij een dodelijke val van een rots in Houffalize in de Ardennen. De vrouw was de schoonzus van Kevin, de Lommelse jongen die slachtoffer was geworden van zinloos geweld.