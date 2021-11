Bezoekers Jessa-ziekenhuis door het lint na nieuwe bezoekregeling: “Tot 2 keer toe politie moeten bellen”

In het Jessa Ziekenhuis in Hasselt is het alle hens aan dek Ze moeten er het aantal intensieve Covid-bedden verhogen, zitten met heel wat uitgestelde zorg en personeelsuitval. En door de stijgende besmettingscijfers besloten ze er om de bezoekersregeling aan te passen. Maar daar gaat niet iedereen mee akkoord.

In het Jessa ziekenhuis liggen momenteel 15 Covid-patiënten. Zeven van hen op de dienst intensieve zorg. Maar het Jesse Ziekenhuis moet ook klaar zijn om Covid-patiënten uit andere ziekenhuis op te vangen en moet daarom opschalen.

En die opschaling gaat ten koste van de ‘gewone’ intensieve bedden die normaal gebruikt worden om patiënten na een heelkundige ingreep de juiste zorg te bieden. Het operatieschema moet dus opnieuw aangepast worden. “Waar we in de 2de en 3de golf elke dag maar 5 operaties met een verblijf op intensieve zorg konden uitvoeren, dienen we dit vanaf volgende week terug te brengen tot 3”, zegt medisch directeur Jos Vandekerkhof.

En dan krijgt het ziekenhuis ook nog te maken met meer personeelsuitval dan gewoonlijk. “Normaal zitten we rond de 8 procent door ziekteverzuim. Nu zitten we in de operatiekwartieren en de dienst intensieve zorg aan tien procent. Dat heeft natuurlijk een effect”, zegt woordvoerder Lieve Ketelslegers.

Dat allemaal gepaard met de stijgende besmettingsgraad in ons land zorgde ervoor dat het ziekenhuis vorige week besloot om hun bezoekregeling aan te passen. Sinds vrijdag 29 oktober kunnen patiënten nog maar 1 keer per dag, gedurende 1 uur, 1 bezoeker ontvangen. Voordien waren dat twee bezoekers per dag. “We willen geen risico’s nemen. We willen geen bijkomende besmettingen van buiten naar binnen halen”, zegt Ketelslegers. “We begrijpen dat dit geen populaire beslissing is maar we namen ze in het belang van onze patiënten en onze medewerkers. We mogen niet blind zijn voor de cijfers die er jammer genoeg niet goed uit zien.”

Maar niet iedereen reageert even begripvol op die beslissing. Vorige week moest de politie al twee keer tussenbeide komen. “Mensen komen met te veel en niet op het afgesproken uur. En ze worden agressiever. Ook de artsen op de spoeddiensten merken dat. Meestal verbaal, maar af en toe ook fysiek. De maatschappij is heel open en mensen pikken het niet meer dat de regels in het ziekenhuis strenger zijn.”

Dat bezoekers door het lint gaan, noemen ze bij het Jessa Ziekenhuis dan ook “werkelijk ongehoord”. “Ik wil daarom iedereen oproepen om meer respect te tonen en zich te houden aan de richtlijnen”, zegt Ketelslegers. Zij geeft ook aan dat het ziekenhuis voorstander is van het gebruik van het Covid Safe Ticket in de toekomst. “We zijn het aan het bekijken. We moeten het logistiek rondkrijgen. Het is een kwestie van tijd.”

