Koppel in levensgevaar na overval in eigen woning, neef opgepakt

Het gerecht heeft drie verdachten opgepakt na een gewelddadige overval op een koppel in het Vlaams-Brabantse Steenokkerzeel. De slachtoffers zijn zo zwaar toegetakeld dat ze in levensgevaar verkeren. Een van de verdachten is een neef. Hij wist wat er bij zijn oom en tante te rapen viel.

Vrijdagnacht werden een 57-jarige man en 54-jarige vrouw slachtoffer van een gewapende overval in hun woning te Steenokkerzeel. Ze werden zo hard aangepakt dat ze in levensgevaar verkeren.

Drie verdachten belden iets na 2 uur aan bij de woning en eisten de autosleutels, de boorddocumenten van de voertuigen, geld en vuurwapens. Beide slachtoffers kregen messteken en slagen te incasseren. Ze werden met tape en kabelbinders aan handen en voeten gekneveld.

De 3 verdachten die opvallend veel details wisten over het koppel en wat er te vinden was, verlieten de woning langs de achterkant en namen een personenvoertuig en camper mee, alsook een bankkaart, auto- en huissleutels en een gsm. De vrouw slaagde erin de buren te alarmeren die de hulpdiensten belden. Beiden werden in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis en zijn nog steeds in levensgevaar.

Er werd meteen een onderzoeksrechter gevorderd. Twee verdachten, een koppel uit Kortrijk (een man van 35 jaar en vrouw van 33), konden gelokaliseerd worden in Limburg (Bilzen) en zijn daar maandagochtend met behulp van de speciale eenheden gearresteerd.

Ze hielden zich schuil boven een café. De 35-jarige man is, zo blijkt nu, een neef van het vrouwelijke slachtoffer. Zij zijn vandaag verschenen voor de onderzoeksrechter die hen onder aanhoudingsbevel heeft geplaatst.

De derde verdachte betreft een 38-jarige man uit Harelbeke. Hij kon vandaag gearresteerd worden in Kortrijk. Hij zal morgen voor de onderzoeksrechter verschijnen.

Over het motief voor de feiten is momenteel nog niets bekend.

