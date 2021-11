Facebook voert gezichtsherkenning op foto’s en video’s af

Meta zal niet langer gezichtsherkenning toepassen op sociaalnetwerksite Facebook. Het bedrijf is bezorgd om de privacy van de gebruikers, klinkt het in een blogpost.

Facebook maakt al sinds 2010 gebruik van gezichtsherkenning op foto’s en video’s die gebruikers op het platform posten. Op die manier moedigt de sociaalnetwerksite mensen aan om familieleden en vrienden te taggen.

Moederbedrijf Meta wil daar nu een eind aan maken, om privacyredenen, liet het bedrijf maandag weten. Alle ‘gezichtsherkenningssjablonen’ die het bedrijf gebruikt om mensen op andere beelden te identificeren - en dat zijn er meer dan 1 miljard - worden bovendien verwijderd, kondigde de Amerikaanse techgigant aan. Ruim een derde van de dagelijks actieve Facebook-gebruikers had de optie gezichtsherkenning ingeschakeld.

Meta wil naar eigen zeggen “de juiste balans vinden” tussen de voordelen van de technologie, en de zorgen errond. “Er moet een open maatschappelijk debat plaatsvinden over de langetermijnrol van gezichtsherkenning in de samenleving, gevoerd door zij die er de meeste gevolgen van ondervinden”, zegt het bedrijf in een blogpost.

Het afvoeren van gezichtsherkenningstechnologie betekent wel dat de mensen op de foto’s niet langer geïdentificeerd kunnen worden in ‘Alt Text’, een technologie die gebruikt wordt voor blinden en slechtzienden.