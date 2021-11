Covid gehad? Een vaccin laten zetten? Of je geboortedatum? Via de Covidscan-app, die horeca- en fitnessuitbaters moeten gebruiken om je coronapas te testen, is het kinderspel om gevoelige medische gegevens te achterhalen. Privacy-activist Matthias Dobbelaere-Welvaert zegt naar de rechtbank te trekken.