Nederland verstrengt: coronapas en mondmaskerplicht worden verder uitgebreid

“Het zal niemand verrassen dat we vanavond opnieuw een lastige boodschap hebben. En dat we opnieuw meer van mensen moeten vragen nu de besmettingscijfers en ziekenhuiscijfers snel oplopen. Dat kan iedereen per dag volgen. Het is ook lastig omdat alles wat met corona te maken heeft tot meer discussie leidt in de samenleving. Het is belangrijk dat mensen niet tegenover elkaar komen te staan”, zei aftredend premier Mark Rutte.

“Sommige mensen zijn tegen alle maatregelen. Een voorzichtige groep wil opnieuw strengere maatregelen. Maar de meesten van ons zitten er ergens tussen. Het feit is ook dat bijna iedereen vanuit de eigen leefwereld kijkt naar hoe het verder zal moeten. Het maakt niet uit of je jong of ouder bent. Van thuis kan werken of niet. In een flat woont in de stad of op het platteland. Of je ondernemer bent of een vast loon hebt. Op school zit of werkt. Of je een kwetsbare gezondheid hebt of niet. Gevaccineerd of niet.”

“Het is begrijpelijk dat we daar steeds meer mee worstelen. Hoe langer dit duurt, en hoe vaker we te maken krijgen met een nieuwe golf, des te ingewikkelder het wordt om de regels te volgen. De rek gaat eruit. Dat merken we allemaal.”

Premier Rutte vertelde dat hij met zijn regering wel een nieuwe weg moet vinden. En dat doet hij door allerhande adviezen op te volgen en proberen rekening te houden met iedereen. Maar toch verstrengt Nederland op heel wat vlakken.

Er komen nieuwe maatregelen die aanvullend zijn op enkele regels die nu al gelden zoals de sluitingstijden van de horeca en de maximumcapaciteit bij evenementen.

Deze maatregelen gaan onmiddellijk in:

Nederlanders moeten vanaf nu ook 1,5 meter afstand houden.

Het thuiswerkadvies wordt uitgebreid. “Werk minimaal de helft van je werktijd thuis”, klonk het.

Er komt ook een binnenlands reisadvies. Rutte vroeg aan Nederlanders om drukte onderweg te mijden en buiten de spitsuren te reizen.

Daarnaast zijn er ook enkele maatregelen die vanaf 6 november ingaan. Zo wordt het gebruik van de Nederlandse coronapas uitgebreid. Nu heb je die al nodig voor horeca, publiek bij sportevenementen, enkele zakelijke evenementen, de bioscoop, theatervoorstellingen en andere evenementen. Vanaf 6 november zal dat ook het geval zijn voor:

De buitenterrassen van de horeca.

Op enkele “doorstroomlocaties” zoals musea, monumenten, kermissen en braderieën.

Bij georganiseerde amateursport zal het ook nodig zijn voor zowel het publiek als de sporters dat in binnen en buitenruimtes vanaf 18 jaar. Hetzelfde geldt voor theatervoorstellingen.

Georganiseerde kunst en cultuur beoefening vanaf 18 jaar, zoals: muziekles en schilderles. Of bijvoorbeeld repetities voor zang, dans en toneel.

De enige uitzondering die gemaakt wordt, is voor jeugdactiviteiten tot 18 jaar. Denk dan aan jeugdkampen, maar ook Sinterklaasactiviteiten.

Daarnaast wordt ook de mondmaskerplicht in Nederland verder uitgebreid. Nu is dat enkel verplicht op het openbaar vervoer en bepaalde delen van de luchthavens. Vanaf 6 november is dat ook verplicht voor:

Alle publiek toegankelijke gebouwen binnen en overdekte gebieden waar geen coronapas gebruikt wordt. Dat zijn bijvoorbeeld supermarkten, winkels, bibliotheken, spellocaties en pretparken.

Stations, perrons en het volledig gebied van de luchthavens.

Bij verplaatsingen op het middelbaar beroepsonderwijs, de hogescholen en universiteiten moet er opnieuw een mondmasker gedragen worden. Als de studenten zitten, mag het mondmasker af.

Ook alle contactberoepen moeten opnieuw een mondmasker dragen, zowel de klant als de dienstverlener. Met de uitzondering van sekswerkers.

Coronaminister Hugo de Jonge kondigde verder ook aan dat alle mensen boven 80 jaar die naar een locatie van de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten kunnen komen een boostervaccin krijgen in december. Ook wordt gestart met het aanbieden van een booster aan alle volwassen inwoners van boven de 18 jaar die in een zorginstelling wonen met een eigen medische dienst. Vanaf januari worden vervolgens mensen tussen 60 en 80 jaar gevaccineerd, waarbij de oudsten van die groep als eerst een uitnodiging krijgen. Ook wordt volgende maand gestart met het aanbieden van een booster aan zorgmedewerkers met direct patiëntencontact.

Daarnaast zei hij ook dat Nederland wil bekijken of ze werkgevers de mogelijkheid kunnen geven om aan hun werknemers een coronapas te vragen.

Op 12 november wordt er bekeken of er nog bijkomende maatregelen moeten komen. (sgg)