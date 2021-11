Waarom iedereen zo gek is van de trainer van Manchester City, inclusief (en vooral) onze Chef voetbal: “Niemand is beter dan Pep”

Josep ‘Pep’ Guardiola i Sala (50) werd hoofdtrainer in 2008. Nu, dertien jaar later, heeft hij met Barcelona, Bayern München en Manchester City liefst 31 prijzen gewonnen. Met aftrek van dat ene sabbatjaar (2012-13) werd hij in twaalf seizoenen negen keer kampioen. En dat allemaal terwijl hij nooit is afgestapt van zijn idee om mooi en aanvallend voetbal te brengen. Met innovaties. Guardiola is niet speciaal omdat hij titels pakt, maar omdat hij grenzen verlegt.