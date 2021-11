Plots wil Vlaanderen voortouw nemen in omslag naar elektrisch rijden, maar is het plan ook haalbaar? En gaat de Vlaming dit slikken?

Als de Vlaamse regering vandaag het licht op groen zet voor het plan van minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD), komt er in 2027 een verbod op de verkoop van nieuwe diesel-, benzine- en hybride wagens. In 2030 volgt een verbod op de verkoop van tweedehandse auto’s op fossiele brandstof. Daarmee zou Vlaanderen op Noorwegen na de snelste zijn om de elektrische omslag door te voeren. Ambitieus? Zeker. Maar is het ook haalbaar?