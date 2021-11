De Verenigde Staten raden reizen naar ons land ten stelligste af. België kleurt donkerrood en hoort volgens het Amerikaanse Centrum voor Ziektebestrijding en Preventie (CDC) zelfs bij de meest risicovolle landen. Het is nog niet bekend of dat ook gevolgen zal hebben voor wie uit ons land naar de VS wil reizen nu de grenzen er op 8 november opnieuw opengaan.