Operatie ‘derde prik’ zal tegen Kerstmis afgerond zijn

Bij de 65-plussers heeft nog maar zo’n 20 procent de derde prik gehad. Toch is het Agentschap Zorg en Gezondheid niet ongerust. Sommige vaccinatiecentra hadden tijd nodig om zich te herorganiseren. Belangrijker is het vereiste intervalmoment tussen de basisvaccinatie en de extra prik. Bij AstraZeneca en Johnson & Johnson moeten er vier maanden tussenzitten, bij Pfizer en Moderna zelfs zes maanden. “Veel 65-plussers komen nu pas in aanmerking voor die extra prik. In november zal het veel sneller gaan dan in oktober”, zegt woordvoerder Joris Moonens. Tegen half november wil Vlaanderen ook beginnen met het hervaccineren van de circa 530.000 zorgverleners. “Dat zal parallel met de 65-plussers lopen”, zegt Moonens.

Tegen Kerstmis zal de grote meerderheid van ouderen en zorgverleners een extra vaccin hebben gekregen. In het voorjaar van 2022 houdt het Agentschap rekening met een derde prik voor de brede bevolking. (agg)