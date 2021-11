Een grote groep sans-papiers overweegt voor de tweede keer dit jaar in hongerstaking te gaan. Volgens hen heeft staatssecretaris Sammy Mahdi hen voorgelogen bij de onderhandelingen in juli: ze zouden een voordelige behandeling krijgen van hun dossier, maar het gros van de regularisatie-aanvragen is afgekeurd. Mahdi ontkent de speciale beloftes in alle talen.