‘Koning van de vakantieparken’ Peter Gillis wil baron worden in ons land, maar experts zijn duidelijk: “Ik vrees dat hij zich grondig vergist”

Peter Gillis wil baron worden. Hij voldoet aan alle voorwaarden om aanspraak te maken op een titel uit 1231. Zo zegt hij zelf in onze krant. Wishful thinking? Of kan de Nederlandse vakantieparkmagnaat – u kent hem van de realitysoap ‘Familie Gillis: massa is kassa’ op VTM2 – binnenkort toch een adellijk diploma voorleggen? “Ik vrees dat hij zich grondig vergist”, zeggen experts.