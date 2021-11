Biden zegt dat Chinese president grote fout maakte door weg te blijven van klimaattop

De Chinese president Xi Jinping heeft een “grote fout” gemaakt door weg te blijven van de klimaattop in Glasgow. Volgens de Amerikaanse president Joe Biden had hij daar de kans gehad mensen over de hele wereld te beïnvloeden.

“Het is eerlijk gezegd een grote fout van China om niet te komen”, aldus Biden op een persconferentie als afsluiting van zijn bezoek aan de klimaatconferentie. Bidens aanwezigheid is door waarnemers als uiterst belangrijk bestempeld.

De president verweet zijn Chinese ambtgenoot weg te lopen van de ambities om een leider in de wereld te zijn. “China probeert, begrijpelijkerwijs, een nieuwe rol in de wereld als wereldleider te laten gelden. Maar dan niet komen opdagen? Kom op”, zei Biden. Volgens hem geldt dat ook voor de Russische president Vladimir Poetin, die eveneens afwezig was. “Het is een gigantisch thema en zij keren het de rug toe.”

De Chinese president heeft sinds het begin van de coronapandemie zijn land, dat geldt als de grootste milieuvervuiler ter wereld, niet verlaten. Amerikaanse functionarissen hadden eerder verwacht dat Xi afgelopen weekeinde in Rome voor het eerst Biden als president zou ontmoeten op de top van grootste economieën (G20).