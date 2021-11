Vermist Australisch meisje Cleo (4) na twee weken teruggevonden

Cleo Smith, het vierjarige meisje dat twee weken geleden spoorloos verdween, is levend teruggevonden. Wat er exact gebeurd is, zal nog moeten blijken. De Australische politie vond haar in een huis in Carnavon, zo’n 70 kilometer van de plek waar ze verdween.

Een van de politiemannen die een huis in Carnarvon, 900 kilometer ten noorden van Perth, binnendrongen, nam het meisje dat daar in een kamer verbleef in zijn armen. Wat is je naam, vroeg hij haar. “Mijn naam is Cleo”, zei ze.

Ook voor de agenten was het een aangrijpend moment. Cleo werd kort daarna herenigd met haar overgelukkige ouders.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Een verdachte is intussen gearresteerd. Mogelijk heeft hij het meisje meegenomen. Maar waarom zal het verdere onderzoek moeten uitwijzen. Het kind zag er gezond en wel uit, volgende de politie. Maar ze zal nu snel medisch onderzocht worden.

De Australische politie was al twee weken met man en macht op zoek naar de 4-jarige Cleo Smith. Het meisje verdween tijdens een kampeertrip midden in de nacht uit de tent van het gezin terwijl haar ouders lagen te slapen.

De jongste dagen begon de politie de moet een beetje te verliezen. Omdat ze geen enkel spoor hadden. Bovendien verdween ze in de wildernis, waar het vol wilde dieren zit. Bovendien was het er bloedheet overdag.

© EPA-EFE

Na haar verdwijning werd een grote zoektocht opgezet door de politie. Agenten en militairen kamden elk stukje gebied rond de kampeerplek uit. Helikopters en drones zochten vanuit de lucht. En duikers dregden in elke rivier en beek in de buurt. Zonder resultaat.

Hoe men haar nu, twee weken later, heeft gevonden, is nog niet duidelijk. Mogelijk kreeg de politie een anonieme tip.

Of de man die gearresteerd is een bekende is van politie en gerecht, is voorlopig niet duidelijk. Evenmin of hij seksuele motieven had.