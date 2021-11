In de zaak van de brutale homejacking in Steenokkerzeel zaterdagnacht, zijn drie verdachten aangehouden. Eén van hen is het petekind van het vrouwelijke slachtoffer. Slachtoffers Stefaan Blomme (57) en zijn echtgenote Carla Bolyn (54) kregen meerdere messteken en zijn nog steeds in levensgevaar. De buit bedroeg hoop en al 650 euro.