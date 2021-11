Geflitst aan meer dan 300 km/u, maar toch geen boete

Langs de E313 ter hoogte van de Luikse gemeente Bitsingen deed de politie op zondag 18 oktober 2020 snelheidscontroles. Een NK7 radar, op een statief en vervoerd in een voertuig van de verkeerspolitie, registreerde toen een snelheid van 306 kilometer per uur. Nauwelijks te geloven, maar toch zal de bestuurder van het voertuig niet vervolgd worden voor het overtreden van de snelheidslimiet.

De reden daarvoor is simpel: de snelheidscamera’s in ons land zijn onderworpen aan strenge controles, dat om de juridische vervolging correct te laten verlopen. De regels voor zulke camera’s zijn vastgelegd in een Koninklijk Besluit en opvallend genoeg staat de maximumsnelheid voor het type camera, dat op de bewuste dag langs de E313 stond, op 300 km/u. “De radar is goedgekeurd tot 300 km/u, dus die gemeten snelheid is wettelijk niet aanvaardbaar”, bevestigt Michel Niezen, hoofd van de radarleverancier Sirien, aan SudPresse.

Om de bestuurder toch nog voor de rechter te krijgen, kan er bijvoorbeeld wel beslist worden om hem of haar een bekeuring te geven voor het opzettelijk hinderen van het verkeer. Maar dan moet de politie de bestuurder eerst nog kunnen identificeren. Doordat het apparaat ingesteld was op een maximum van 300 km/u, werd er geen foto van de auto genomen. Zonder foto is er geen nummerplaat en dus ook geen naam. Op het scherm van de radar werd toen enkel meegedeeld dat er een snelheid van meer dan 300 km/u werd gemeten. (sgg)