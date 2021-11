Het zit Fenerbahçe niet mee met zijn sterspelers. Özil zou botsten met coach Vito Pereira, terwijl Valencia in de lappenmand ligt. — © AFP

Toen Antwerp naar Istanboel trok, was Fenerbahçe nog maar net leider af in de Turkse competitie, nu hangt er zowaar een crisissfeertje rond de negentienvoudige kampioen. Met nog twee matchen voor de interlandbreak, en vooral voor dé clash met Galatasaray, wordt het stilaan erop of eronder voor trainer Vitor Pereira en de zijnen.