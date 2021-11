Ronaldo redt United, maar ziet Lewandowski uitlopen

Nu Conte bij Tottenham tekende, is het zeker: Ole Solskjaer staat nog een tijdje aan het roer bij Manchester United. Er moet al veel gebeuren wil hij ontslagen worden, al weet je maar nooit. Een uitschakeling in de eerste ronde van de Champions League, in een poule met Villarreal, Young Boys en Atalanta, zou mogelijk zelfs de Noor niet overleven. Iets rapen op Atalanta was daarom de boodschap, want ondanks de leidersplaats zou een nederlaag het klassement weer op z’n kop kunnen zetten.

United stond echter nog in slaapstand toen de scheids de partij op gang floot, zo leek het. Twaalf minuten ver zette Zapata zich door en nam Ilicic zijn assist in dank aan. Via De Gea, die er belabberd uitzag, trapte hij de 1-0 op het bord. Cristiano Ronaldo kon weer beginnen zuchten. Ook/zeker als speerpunt van de ploeg word je moedeloos van zoveel defensief geklungel. Hij moest het alweer rechtzetten, maar deed dat ook. Op slag van rust zette hij zelf de aanval op en was het Fernandes die hem met een subliem hakje vrijspeelde in de zestien. Scoren was zo een koud kunstje voor CR7, die zo al in alle vier de groepsmatchen raak trof.

Het was dankzij diezelfde Portugese connectie dat United in het weekend Tottenham had geklopt. Maar ach, misschien is dit Atalanta gewoon sterker. In de tweede helft kwamen de Italianen opníéúw op voorsprong. Opnieuw verloor Wan-Bissaka Zapata uit het oog, waardoor die alleen op doel af kon en er 2-1 van maakte. De lijnrechter dacht nog aan offside, maar de VAR overrulede hem en keurde de goal goed. 2-1 leek het ook te blijven, maar dat was opnieuw buiten Ronaldo gerekend. In de toegevoegde tijd, toen iedereen dacht dat de match gespeeld was, kon hij Musso toch nog een tweede keer kloppen. Hoogstpersoonlijk voorkwam hij zo dat zijn team van de eerste naar de derde plaats zakte. Nu hoefde hij alleen maar te balen dat het driehonderd kilometer verder in München weer Lewa-time was geworden.

Gouden Bal

Jawel, nadat Bayern in Portugal al gehakt maakte van Benfica (0-4), deed het dat thuis opnieuw. Het werd 5-2, met veel dank dus aan Roberto Lewandowski. De Poolse prijsschutter zette zijn ploeg op voorsprong met een kopbal en scoorde na rust nog tweemaal met een listige lob. Hij miste zelfs nog een penalty, maar ach, hij zit nu al aan 22 (!) doelpunten in amper zestien duels dit seizoen. Acht daarvan maakte hij in de Cham­pions League. Uiteraard doet niemand beter. Helaas voor hem vond de stemming voor de Gouden Bal al plaats, maar hij is hoe dan ook topfavoriet, samen met Messi.

Met zijn vijf goals hoopt Ronaldo natuurlijk nog in de buurt te komen, maar de vraag is: hoeveel kansen zal hij nog krijgen? Bayern is al geplaatst voor de 1/8ste finales, terwijl United ondanks dat punt ervoor moet blijven knokken.